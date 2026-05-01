Scambio Milan-Fiorentina, si lavora ad un’operazione in vista dell’estate

Milan e Fiorentina potrebbero chiudere uno scambio in vista della prossima stagione con i due club che si incontreranno a fine stagione per parlare di una possibile operazione di mercato.

Il campionato volge al termine e per i club è tempo di pensare alla costruzione delle rose per la prossima annata. In casa Milan c’è stato un altro vertice di mercato nelle scorse ore con Massimiliano Allegri convinto nel proseguire la sua avventura in rossonero nonostante le sirene che arrivano da Madrid e da Coverciano.

Milan e Fiorentina al lavoro per uno scambio

Il Milan è sulle tracce di Dodò, esterno brasiliano della Fiorentina che ha il contratto in scadenza con i viola nel giugno del 2027 e che appare in uscita dalla formazione toscana. Stando a quanto scritto da Fiorentinauno.com, una delle ultime idee è quella di chiudere uno scambio con Dodò in rossonero e Athekame in viola.

Un affare che potrebbe andare in porto se la Fiorentina dovesse abbassare le proprie richieste considerato il fatto che i viola vorrebbero circa 10 milioni di euro come conguaglio economico per dare il via libera alla partenza dell’esterno brasiliano andando ad accogliere l’arrivo del laterale svizzero.