Palestra al Milan, 40 milioni per il super colpo

Le ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo continua a pensare all’esterno italiano. La situazione

Il difensore centrale che migliori il reparto di Massimiliano Allegri è stato individuato da tempo. Il profilo prescelto è ovviamente quello di Gila della Lazio, per il quale si sta trattando con Claudio Lotito per trovare l’intesa il prima possibile. Anche a centrocampo, le idee sono chiare, con Leon Goretzka che rappresenta il nome sul quale investire per alzare ancor di più l’asticella.

Per quanto riguarda il reparto, offensivo, invece, di idee ce ne sono tante, ma le parti non hanno ancora trovato la giusta quadra. Oggi è stato rilanciato Gabriel Jesus, ma nel calderone vanno messi ovviamente Lewandowski, Vlahovic, Sorloth, Kean, Pellegrino e Ramos. Una scrematura, dunque, non è ancora avvenuta, ma il colpo in avanti è certamente una priorità.

Lo stesso si può dire per il calciatore che dovrà rafforzare le corsie esterne. Massimiliano Allegri vuole delle alternative valide a Saelemaekers e Bartesaghi. Si sono fatti i nomi di Cambiaso, Parisi e Bellanova. Il primo è difficile da raggiungere, gli altri due non convincono in pieno.

Calciomercato Milan, Palestra in cima alla lista: il punto della situazione

Serve altro, serve un giocatore che può crescere e diventare un top, così da fare davvero la differenza. Un nome cerchiato in rosso e ve ne abbiamo parlato in esclusiva su MilanLive.it c’è da mesi ed è quello di Marco Palestra. L’esterno italiano ha vissuto una grande stagione con la maglia del Cagliari, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale.

Dal disastro azzurro in Bosnia, lui è uno dei pochi che ne è uscito bene. Non ha certo visto calare la sua valutazione. Anzi, l’Atalanta ha alzato l’asticella e adesso per meno di 40 milioni di euro non lo vende. Sa che lo vogliono proprio tutti: il Milan, come raccontato, ha chiesto informazioni e sta riflettendo.

Servirebbe l’inserimento di qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso. Nel frattempo, però, si registra l’interesse concreto dell’Inter. Anche i nerazzurri non sono pronti a mettere sul piatto quei soldi, ma con l’uscita di Dumfries sarebbe certamente più facile. Se non dovessero arrivare proposte valide, è evidente, che l’Atalanta non avrebbe problemi a tenerlo in rosa. Il rischio, per chi lo vuole, però, è che cresca ancor di più il suo valore.