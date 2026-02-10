@ML – Tutti pazzi per Palestra, il Milan sfida le big. L’alternativa è in Serie A

Le ultimissime notizie di calciomercato: l’esterno dell’Atalanta fa impazzire tutti, ma c’è già un altro nome in lista. Il punto della situazione

Quella di ieri sera, contro la Roma, non è stata certo la sua miglior prestazione, ma Marco Palestra è riuscito ugualmente a mettersi in mostra con delle giocate degne di nota e senza particolari sbavature in fase difensiva. L’esterno si è anche preso i complimenti di Gian Piero Gasperini, che farebbe carte false per poterlo allenare la prossima stagione alla Roma.

I giallorossi rischiano di perdere a zero Celik e l’italiano è il profilo ideale dal quale ripartire. Ma il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, piace davvero a tutti. I bergamaschi sono convinti di poter incassare una cifra superiore ai 35 milioni di euro, dando vita ad una vera e propria asta.

Come raccontato su queste pagine, il Milan si è informato sul calciatore e il suo nome è sul taccuino di Igli Tare. I rossoneri in primavera decideranno se affondare o meno il colpo. L’interesse è concreto, ma c’è la consapevolezza che l’investimento è di quelli importanti.

Big su Palestra, l’alternativa è Norton-Cuffy

Lo sanno bene anche Inter e Juventus che stanno pensando intensamente a Marco Palestra. Quanto successo nei mesi scorsi con Leoni, rischia, però, di ripetersi con l’esterno del Cagliari. La speranza del calcio italiano è che stavolta il giocatore non faccia le valigie per trasferirsi all’estero.

La spesa da affrontare è davvero impegnativa e anche per questo si sta guardando alle alternative. La Juve, ad esempio, sta monitorando con attenzione la situazione legata a Celik, in scadenza di contratto con i giallorossi. I bianconeri, inoltre, hanno sondato il terreno per Norton Cuffy che piace a Inter e Milan.

I nerazzurri ci hanno provato già a gennaio, per il giocatore del Genoa, ma senza riuscire a trovare la quadra. I rapporti tra il Grifone e i rossoneri sono ottimi, ma al momento il londinese non è certo una prima scelta. In primavera, però, tutto sarà più chiaro per tutti