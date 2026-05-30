Il futuro di Ardon Jashari al Milan potrebbe essere meno scontato del previsto. Arrivato tra grandi aspettative, il centrocampista svizzero non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista durante la stagione e adesso il suo nome inizia a comparire tra quelli che potrebbero lasciare Milanello nel corso dell’estate.

Nelle ultime ore Matteo Moretto ha rivelato un interessante retroscena di mercato: Cristiano Giuntoli aveva provato a portare Jashari alla Juventus prima del suo trasferimento al Milan. Un segnale chiaro di quanto il classe 2002 continui ad essere considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.

Proprio per questo motivo il suo nome sta attirando l’attenzione di diversi club italiani. Tra questi ci sarebbe anche l’Atalanta, società da sempre molto attenta ai giovani talenti e alla valorizzazione dei profili con ampi margini di crescita.

Il club bergamasco potrebbe presto dover intervenire sul centrocampo e Jashari rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante. Le sue caratteristiche tecniche, unite alla capacità di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, si sposerebbero perfettamente con il calcio intenso e dinamico proposto dalla formazione nerazzurra.

Dal canto suo, il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva. Molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore e dalle strategie che verranno adottate sul mercato. Tuttavia, davanti a un’offerta convincente, il club rossonero potrebbe valutare una cessione o anche un prestito che permetta al giocatore di trovare maggiore continuità.

L’Atalanta resta alla finestra e monitora la situazione. Jashari continua ad avere estimatori importanti e il suo futuro potrebbe trasformarsi in uno dei temi più interessanti del mercato estivo rossonero.