Ibra cambia idea, ecco il nuovo allenatore: è il nome di Rangnick

Le ultime notizie sull’allenatore del Diavolo: Cardinale e Ibrahimovic hanno scelto il dopo Allegri. Il punto della situazione

Sembra esserci una luce in fondo al tunnel, con il Milan che prende finalmente forma. Una forma che farà parecchio discutere, ma che al meno getta le basi del nuovo progetto. Un progetto non certo ambizioso, ma con il quale si proverà a rimettere in piedi il Diavolo.

Tra i tifosi lo scetticismo è davvero tantissimo. Fidarsi di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic che hanno, di fatto, distrutto tutto è impossibile. Per guadagnarsi la fiducia del loro popolo, l’americano e lo svedese dovranno lavorare duro e dimostrare di credere davvero nel Milan.

Oggi il Diavolo appare solo business e nulla più. Non c’è un progetto forte reale e i no di Xavi e Iraola ne sono una dimostrazione. Ma un allenatore va preso a tutti i costi e morto un papa se ne deve fare un altro.

Così si è cambiato obiettivo: “Il Milan ha fissato un appuntamento con Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace campione di Conference. Un meeting è in programma per la prossima settimana. Glasner ha lasciato il Palace ed è legato a Rangnick, che martedì ha incontrato il Milan”.

Il Milan ha fissato un appuntamento con Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace campione di Conference. Un meeting è in programma per la prossima settimana. Glasner ha lasciato il Palace ed è legato a Rangnick, che martedì ha incontrato il Milan. pic.twitter.com/m61dmadasN — luca bianchin (@lucabianchin7) May 29, 2026

Preoccupazione e scetticismo,

I tifosi così reagiscono alla notizia lanciata da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport

“vogliamo un profilo alla Fabregas” – procedono a prendere uno che gioca come Allegri, ma crucco.

Hanno sempre le idee chiarissime eslatan & Jerry — El_Präsident🗿 (@El_Prasident) May 30, 2026

Ma sì facciamolo a ferragosto davanti a una grigliata che fretta c’è ?!? — Cleveland – I RAGAZZI DEL 5-0 (@Chukucarro) May 29, 2026

Qua veramente bisogna pregare che alla fine arrivino sti due… — Anima Rossonera (@Emanuele_ACM90) May 30, 2026

Qua veramente bisogna pregare che alla fine arrivino sti due… — Anima Rossonera (@Emanuele_ACM90) May 30, 2026

Oleeeee e si parte per una nuova Bander era ragazzi. Vedremo cosa combineranno questi ragazzacci — 𝔇𝔞𝔳𝔢 (@PsychoDave06) May 30, 2026

Oleeeee e si parte per una nuova Bander era ragazzi. Vedremo cosa combineranno questi ragazzacci — 𝔇𝔞𝔳𝔢 (@PsychoDave06) May 30, 2026

Tra i tifosi, dunque, c’è tanta preoccupazione e scetticismo. La speranza è che presto si possa prendere una scelta definitiva per ripartire. Ma è evidente che si naviga a vista: Glasner non è proprio un profilo alla Fabregas