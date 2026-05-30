Modric ai saluti, arriva l’annuncio: il messaggio è strappalacrime

Le ultimissime notizie relative al futuro del centrocampista croato: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

“Una stagione con momenti belli e momenti difficilli, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan“.

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Nelle scorse ore è così arrivato il messaggio di Luka Modric che ha chiuso la stagione, giocando gli ultimi minuti di Milan-Cagliari. Non è riuscito a cambiare le sorti del match e di conseguenza dell’annata rossonera. Un’annata che i tifosi del Diavolo porteranno nel cuore, comunque, per aver visto giocare il centrocampista croato.

Il Pallone d’Oro è stato una delle poche note liete di una stagione alquanto maledetta. Lo stop, nel corso della sfida contro la Juve per la frattura dello zigomo, ha di fatto scritto la parola fine sugli obiettivi del Diavolo. E’ venuto meno il faro, dentro e fuori dal campo, e la luce si è spenta definitivamente.

Milan, il futuro di Modric: l’addio è vicino

Negli ultimi mesi ci si è interrogati in merito al futuro di Luka Modric. Le ultime notizie volevano il croato pronto a firmare grazie alla presenza di Massimiliano Allegri in panchina, ma dopo domenica, l’avventura del Diavolo ha presto un’altra strada.

Una strada che difficilmente l’ex Real Madrid seguirà. La volontà del Milan sarebbe ovviamente quella di continuare con il giocatore, ma in questo caos più totale e senza la qualificazione in Champions League avrebbe poco senso. Il tifoso rossonero, che non smetterà di ringraziare il suo idolo, appare dunque rassegnato a perderlo.

Vederlo in rossonero sarebbe ovviamente un sogno. Un sogno che appare destinato a rimanere tale. D’altronde chi deciderebbe di restare in un club alla deriva, che non sa cosa fare da grande? Il progetto al momento non esiste così come le ambizioni di vincere e i no Iraola e Xavi ne sono una dimostrazione.

Luka Modric, dunque, potrebbe tornare al Real Madrid, per un’ultima stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere l’avventura di allenatore. Chissà, forse i destini del croato e del Milan torneranno ad incrociarsi ancora.