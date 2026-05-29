Rinnovo Pulisic, per Cardinale è un obbligo: trattativa in salita

Le ultime notizie relative al futuro dell’attaccante americano, reduce da una stagione alquanto complicata, è tra i punti fermi del Milan, ma il contratto è in scadenza

In alto mare. Il Milan di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic è tutto da costruire e la rivoluzione non è ancora iniziata. L’idea dell’americano e dello svedese è quello di radere tutto al suolo. Così sono stati licenziati gli uomini che componevano la dirigenza.

Giorgio Furlani ha fatto le valigie al pari di Geoffrey Moncada e Igli Tare. Addio anche a Massimiliano Allegri, che ha subito trovato squadra. In questi giorni, così, il duo si sta muovendo per trovare gli eredi. La ricerca sta proseguendo ma con tanta fatica. La speranza è che il prima possibile vengano individuati i giusti profili per poter ripartire.

Poi le attenzioni si sposteranno sui giocatori. Il calciomercato sarà lungo ed intenso: rimbomba pesantemente quanto fatto trapelare da Gerry Cardinale lunedì sui calciatori: di fatto, sono stati messi tutti in discussione, a parte Luka Modric, Chris Pulisic, Alexis Saelemaekers e Pavlovic.

Parrebbe scontato, dunque, che il Milan riparta proprio da questi quattro elementi, ma la situazione è alquanto complicata: il croato ad esempio difficilmente rimarrà in rossonero senza aver avuto alcuna garanzia. Pavlovic, invece, è colui che può rappresentare il ‘nuovo’ Reijnders. Piace in Premier League, soprattutto al Manchester United, e la sua cessione sistemerebbe il bilancio. Al momento l’unico certo di essere ancora al Milan nella stagione 2026/2027, appare Alexis Saelemaekers che ha rinnovato pochi mesi fa. E Chris Pulisic?

Milan, il punto sul rinnovo di Pulisic: la situazione

La situazione dell’americano è chiara: ha un contratto in scadenza nel 2027 che il Diavolo può rinnovare per un anno, esercitando l’opzione.

Attualmente il calciatore percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione ma aveva dichiarato. Servono più soldi per rinnovare. Dovrebbe essere una priorità per Cardinale, visto quanto trapelato, ma ad oggi la trattativa per il prolungamento è tutt’altro che facile.

Chris Pulisic aveva chiesto otto milioni per mettere nero su bianco. Soldi che ovviamente non vedrà mai dopo quanto offerto nella seconda parte della stagione. Anche dal suo rinnovo passa la credibilità di un club che ha smantellato e fatica a risultare credibile agli occhi dei tifosi e non solo.