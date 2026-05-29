Ritorno al Real Madrid in vista, colpo di scena Modric

Luka Modric potrebbe presto tornare al Real Madrid. Non da calciatore, però, ma con un ruolo dirigenziale o comunque all’interno dell’area sportiva del club spagnolo. Una possibilità che nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota, soprattutto dopo i dubbi sul futuro del croato al Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport e rilanciato anche in Spagna, il Real starebbe pensando ad una nuova figura da inserire nel proprio assetto societario. E il nome di Modric viene considerato perfetto per rappresentare il collegamento tra il glorioso passato madridista e il futuro del club. Si parla di un possibile incarico nel dipartimento sportivo oppure di una presenza nello staff tecnico della nuova gestione targata José Mourinho.

Il rapporto tra Modric e il Real Madrid non si è mai realmente interrotto. Dopo tredici stagioni leggendarie al Bernabeu, il croato continua ad essere considerato una figura simbolica della storia recente del club. Sei Champions League vinte, quasi 600 presenze e un Pallone d’Oro conquistato nel 2018: numeri che lo hanno trasformato in una delle più grandi icone madridiste degli ultimi decenni.

L’esperienza al Milan, invece, potrebbe chiudersi molto prima del previsto. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e l’addio di Massimiliano Allegri avrebbero profondamente deluso il centrocampista croato, che starebbe seriamente valutando il ritiro dopo il Mondiale 2026.

Ed è proprio in questo scenario che il Real Madrid starebbe cercando di riportarlo subito a casa. Non più come regista in mezzo al campo, ma come uomo immagine, dirigente o figura di riferimento per le nuove generazioni madridiste. Una soluzione che permetterebbe a Modric di restare legato per sempre al club della sua vita.

Nelle scorse settimane lo stesso croato aveva evitato di commentare le voci sul possibile ritorno, spiegando di non voler pensare ai rumors e di essere concentrato sul Milan. Ma oggi la situazione appare profondamente cambiata.