Come Calhanoglu, dal Milan all’Inter: gelo Rabiot in casa rossonera

Adrien Rabiot e il Milan, una storia che potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Dopo una sola stagione in rossonero, il centrocampista francese starebbe infatti valutando seriamente l’addio, soprattutto dopo il terremoto che ha colpito il club nelle ultime settimane tra mancata qualificazione alla Champions League ed esonero di Massimiliano Allegri. E adesso, secondo Calciomercato.it, a monitorare la situazione ci sarebbe anche l’Inter.

Il legame tra Rabiot e Allegri è sempre stato fortissimo. Fu proprio il tecnico livornese a volerlo nuovamente con sé dopo gli anni vissuti insieme alla Juventus, convincendolo a sposare il progetto Milan nonostante le offerte provenienti dall’estero. Durante la stagione il francese è diventato rapidamente uno dei pilastri della squadra, tanto da essere considerato spesso insostituibile da Allegri stesso.

Con l’addio dell’allenatore, però, gli scenari stanno cambiando rapidamente. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Rabiot starebbe riflettendo sul proprio futuro e non escluderebbe una nuova esperienza lontano da Milanello. La mancata qualificazione alla Champions League pesa tantissimo sulle valutazioni del centrocampista, che vuole continuare a giocare ai massimi livelli europei.

Ed è proprio in questo contesto che si starebbe inserendo l’Inter. Marotta segue da tempo il profilo del francese e già ai tempi dell’addio alla Juventus aveva pensato concretamente a lui per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Oggi, con una situazione improvvisamente diventata instabile al Milan, il nome di Rabiot sarebbe tornato d’attualità dentro la dirigenza interista.

Chivu cerca infatti un centrocampista di esperienza internazionale e grande fisicità per completare la mediana dell’Inter. E Rabiot viene considerato un profilo perfetto per caratteristiche, personalità e conoscenza della Serie A. Anche il costo dell’operazione, attorno ai 20 milioni di euro, viene ritenuto più accessibile rispetto ad altri obiettivi seguiti dai nerazzurri.

Per il Milan sarebbe una perdita pesantissima. Nonostante la stagione complicata della squadra, Rabiot è stato uno dei giocatori più continui e apprezzati dell’anno. Ma senza Allegri e senza Champions, il suo futuro appare oggi molto più incerto.