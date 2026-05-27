Tornano in tre al Milan, niente riscatti: nuove gatte da pelare in casa rossonera

Il Milan si prepara a riabbracciare diversi giocatori in prestito, ma non tutti rientreranno a Milanello per restare. Tra i casi più delicati ci sono quelli di Samuel Chukwueze, Filippo Terracciano e Ismael Bennacer, tre profili che nelle prossime settimane torneranno formalmente in rossonero dopo esperienze lontano da Milano.

La situazione più pesante riguarda probabilmente Bennacer. Il centrocampista algerino era passato alla Dinamo Zagabria con diritto di riscatto, ma il club croato non sembra intenzionato ad esercitare l’opzione concordata con il Milan. A pesare sarebbero soprattutto l’ingaggio elevato del giocatore e i continui problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento negli ultimi anni. Per questo motivo il ritorno a Milanello appare ormai praticamente certo, anche se il Milan proverà subito a trovargli una nuova sistemazione definitiva.

Discorso diverso invece per Chukwueze. L’esterno nigeriano ha vissuto una stagione altalenante al Fulham tra problemi fisici e buoni momenti in Premier League. Il club inglese continua a riflettere sul possibile riscatto, ma al momento non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Ecco perché il suo ritorno al Milan resta uno scenario concretissimo.

Occhio poi anche a Filippo Terracciano. Il difensore ha disputato una buona stagione alla Cremonese, ma il riscatto automatico sarebbe legato alla salvezza del club grigiorosso. Una situazione ancora tutta da definire e che potrebbe riportare il giovane italiano nuovamente a disposizione del Milan.

Tre situazioni differenti, ma unite da un tema comune: il Milan dovrà presto decidere cosa fare con diversi rientri pesanti. E senza Champions League, anche queste valutazioni avranno un peso importante nelle strategie del prossimo mercato estivo.