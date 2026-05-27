Momento difficile per Allegri: dopo l’esonero arriva il no da Napoli, azzurri vicini a Italiano

Massimiliano Allegri vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni dal punto di vista professionale. Il tecnico livornese, che sembrava destinato a diventare uno dei nomi più richiesti della prossima estate, rischia invece di ritrovarsi improvvisamente senza una vera panchina di alto livello disponibile.

Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato soprattutto al Napoli, club che cerca un allenatore esperto per aprire un nuovo ciclo dopo una stagione piena di difficoltà. Ma nelle ultime ore la candidatura di Vincenzo Italiano avrebbe preso nettamente quota, tanto da essere considerata ormai la pista più concreta per il futuro azzurro.

Uno scenario che cambia inevitabilmente anche le prospettive di Allegri. Perché il Napoli rappresentava una delle poche grandi opportunità realmente aperte in Serie A. Milan, Juventus e Inter sembrano infatti orientate verso altre soluzioni, mentre all’estero al momento non risultano contatti concreti.

Ecco perché nelle ultime settimane sta tornando d’attualità soprattutto l’ipotesi Nazionale. Allegri continua ad essere molto apprezzato in Federazione e il suo profilo viene considerato ideale per esperienza, gestione del gruppo e capacità di lavorare in contesti ad alta pressione.

Al momento non esistono trattative ufficiali, ma l’idea resta viva. Anche perché per Allegri potrebbe essere arrivato il momento giusto per una nuova sfida dopo tanti anni vissuti quotidianamente nei club. E la panchina azzurra, oggi, sembra davvero una delle poche opzioni ancora concretamente aperte.