Spunta Dodò della Fiorentina per il Milan, idea per la fascia destra

Il Milan guarda con attenzione in casa Fiorentina e nelle ultime settimane avrebbe iniziato a monitorare con interesse il profilo di Dodò. Il terzino brasiliano piace per caratteristiche tecniche, esperienza in Serie A e capacità di spingere costantemente sulla fascia, qualità considerate fondamentali nel nuovo progetto rossonero che potrebbe presto nascere attorno ad Andoni Iraola.

Il tecnico spagnolo, infatti, resta uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. La sua candidatura continua a guadagnare terreno soprattutto per l’idea di calcio aggressiva e verticale mostrata negli ultimi anni. Ed è proprio in questo contesto che un giocatore come Dodò potrebbe diventare particolarmente interessante.

Il brasiliano è infatti uno dei terzini più offensivi del campionato italiano. Rapidità, intensità e capacità di accompagnare continuamente l’azione lo hanno reso uno dei punti di riferimento della Fiorentina nelle ultime stagioni. Un profilo che si sposerebbe perfettamente con il calcio di Iraola, basato su pressione alta e grande partecipazione degli esterni.

In casa Milan il tema terzini sarà centrale durante il mercato estivo. Il futuro di alcuni giocatori della rosa resta infatti ancora incerto e la società sta iniziando a valutare diversi profili per rinforzare le corsie laterali. Dodò rappresenterebbe una soluzione già pronta per la Serie A, con margini di crescita ancora importanti nonostante l’esperienza accumulata negli ultimi anni.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe favorire l’affare sulla base di 16 milioni di euro.