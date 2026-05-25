Esodo Milan, ora rischia anche Maignan: possibile cessione per sistemare i conti

La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di cambiare profondamente il futuro del Milan. Non soltanto sul mercato in entrata, ma anche sul fronte cessioni. Perché senza gli introiti europei più importanti, il club rossonero potrebbe essere costretto a fare sacrifici pesanti per sistemare i conti. E adesso a rischio ci sarebbe anche Mike Maignan.

Il portiere francese, considerato fino a pochi mesi fa uno dei pilastri assoluti del progetto rossonero, potrebbe infatti diventare uno dei nomi caldi dell’estate milanista. La situazione legata al rinnovo continua a restare bloccata e senza Champions gli scenari economici del club cambiano inevitabilmente.

Maignan continua ad avere tantissimo mercato soprattutto in Premier League, dove diversi club monitorano da tempo la sua situazione. In particolare Manchester United e Chelsea avrebbero già raccolto informazioni sul numero uno rossonero, valutato dal Milan non meno di 50 milioni di euro.

Una cifra importante che permetterebbe alla società di alleggerire il bilancio e finanziare parte del prossimo mercato. Ed è proprio questo il tema centrale dentro Casa Milan: senza Champions serviranno inevitabilmente entrate pesanti per mantenere equilibrio economico e competitività della rosa.

Milan, possibile sacrificio di Maignan sul mercato

Negli ultimi anni Maignan è stato uno dei simboli del Milan vincente. Arrivato per raccogliere l’eredità complicatissima di Donnarumma, il francese è riuscito rapidamente a conquistare ambiente e tifosi grazie a prestazioni decisive, leadership e personalità. Lo scudetto del 2022 porta anche tantissima della sua firma.

Ma questa stagione ha aperto qualche dubbio in più. Tra problemi fisici, errori insoliti e rendimento meno continuo rispetto al passato, il portiere francese non è apparso intoccabile come negli anni precedenti. Una situazione che, unita ai discorsi economici, potrebbe spingere il Milan a valutare seriamente eventuali offerte.

Molto dipenderà anche dal futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico considera Maignan fondamentale per il progetto tecnico e spingerebbe per trattenerlo. Ma senza Champions e con una rivoluzione societaria e tecnica possibile all’orizzonte, anche il futuro del portiere rossonero appare improvvisamente molto meno sicuro.

Ecco perché l’estate del Milan rischia di trasformarsi in un vero esodo. E dopo Leao e Theo Hernandez, adesso anche Mike Maignan potrebbe finire nella lista dei possibili sacrificati.