@ML – Via Allegri, due italiani per la panchina del Milan

Le ultimissime notizie relative alla panchina del Diavolo: i rossoneri saranno ridimensionati. Ecco chi prenderà il comando

Si ripartirà, ancora una volta. Lo si farà con un nuovo allenatore alla guida del Milan. Gli esperti sostengono che Massimiliano Allegri sia pronto a legarsi alla panchina del Napoli. Ma il futuro del tecnico livornese è tutto da scrivere.

Bisognerà, innanzitutto raggiungere un accordo con la proprietà per una buonuscita, poi servirà comprendere se Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentarlo economicamente. Sullo sfondo c’è chiaramente la Nazionale, ma sarà un gioco di incastri con Antonio Conte.

Proprio Conte è il sogno dei tifosi rossoneri. E’ davvero l’unico allenatore che potrebbe riportare in alto il Milan. Se non dovesse farcela nemmeno lui, per il Diavolo non ci sarebbe davvero futuro. L’esperto tecnico, che ha guidato il Napoli lo scorso anno allo Scudetto, è dunque la speranza del popolo rossonero.

Via al casting, ecco chi può allenare il Milan

Oggi, però, i candidati principali per prendere il comando del Milan sono altri. Chi sta lavorando attualmente al Diavolo ripartirebbe da Vincenzo Italiano, profilo al quale, una parte della dirigenza si sarebbe affidato già la scorsa estate.

Inevitabilmente, l’attuale tecnico del Bologna è un candidato forte a guidare il Diavolo, ma non è l’unico. C’è, infatti, chi sta spingendo e suggerendo a Gerry Cardinale un nome diverso, un giovane che ha fatto bene un po’ ovunque, ma con un carattere da smussare.

Stiamo parlando di Raffaele Palladino, che ha chiuso la sua avventura con l’Atalanta, che verrà affidata a Maurizio Sarri. Occorrerà dunque capire chi si occuperà di prendere le decisioni sportive, prima di avere un candidato davvero forte per la panchina del Diavolo. Ma chi vive il Milan invita a cerchiare questi nomi, ma le sorprese, ovviamente, sono dietro l’angolo.

La rivoluzione è solo all’inizio. Una rivoluzione, che colpirà tutte le componenti: prima sarà la volta della dirigenza, poi si sceglierà il nuovo allenatore e infine si cambierà l’organico. Andranno via i giocatori più forti per sistemare il bilancio e chi ha perso gli stimoli per continuare in rossonero. Sarà un’estate per cuori forti