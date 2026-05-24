Pagelle Milan-Cagliari, i voti della partita: disastro totale, si salva Leao

Le pagelle di Milan-Cagliari, in campo alle 20.45 per il match della 38esima giornata Serie A. Il migliore e il peggiore in campo
Ci mette tre minuti il Milan a sbloccare la partita. Primo affondo e gol di Saelemaekers, che sfrutta perfettamente un assist di Santiago Gimenez per il vantaggio rossonero contro il Cagliari. I sardi al 19esimo si rendono pericolosi con un bel tiro di Gaetano, neutralizzato da Maignan, con un grande intervento.
Dal corner arriva il gol del Cagliari con Borrelli, dopo una dormita generale della difesa rossonera. Il Milan reagisce sfiorando il gol con Nkunku, ma nel primo tempo è il Cagliari a fare la partita. La ripresa così si apre con la rete che porta avanti i sardi, con Rodriguez.
Il Milan fatica a creare palle gol e i nuovi entrati non riescono a fare la differenza. Il Diavolo così dice addio alla Champions League
Tutti bocciati, tranne Mike Maignan che salva il Diavolo in più di una circostanza. Ingresso positivo anche di Rafa Leao, ma non basta
Il migliore
Mike Maignan si rende protagonista di diversi interventi positivi ed evita che il passivo sia più rotondo. Bene anche Rafa Leao, con diversi spunti
Il peggiore
Difficile salvare qualcuno, in un Milan che perde a San Siro contro un Cagliari in vacanza. Malissimo Fofana e Tomori. Entrano male Fullkrug e Pulisic. Bocciatura ovviamente anche per Massimiliano Allegri.
I voti del Milan di Allegri
Maignan 6,5
Tomori 4
Gabbia 5
Pavlović 5,5
Saelemaekers 6
Fofana 4
Jashari 4,5
Rabiot 5
Bartesaghi 5
Nkunku 4,5
Gimenez 5,5
All. Allegri 3
SOSTITUZIONI
Pulisic 4
Athekame 5
Modric 5,5
Fullkrug 3
Leao 6,5
MILAN-CAGLIARI 1-2
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
GOL: 3′ Saelemaekers, 20′ Borrelli, 57′ Rodriguez
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.