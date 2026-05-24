Il futuro di Massimiliano Allegri torna improvvisamente in bilico. La sconfitta contro il Cagliari ha lasciato pesanti strascichi in casa Milan, soprattutto perché il ko è arrivato nel momento più delicato della stagione, quando la conquista di un posto in Champions appariva quasi al sicuro.

La contestazione dei tifosi è cresciuta negli ultimi minuti di gara e anche all’interno della società sarebbero in corso riflessioni profonde sul progetto tecnico. Dopo un’estate caratterizzata da grandi aspettative e investimenti importanti, il Milan non è riuscito a trovare continuità nelle gare decisive e la mancata qualificazione alla Champions rappresenta un danno enorme dal punto di vista economico e sportivo, motivo per cui ogni scenario viene considerato.

Allegri, arrivato con l’obiettivo di riportare esperienza e solidità, non è riuscito a dare un’identità chiara alla squadra. I rossoneri hanno alternato buone prestazioni a blackout inspiegabili, perdendo terreno proprio nei momenti chiave della stagione. La sconfitta con il Cagliari potrebbe dunque rappresentare un punto di non ritorno.

La dirigenza, nelle prossime ore, valuterà attentamente il da farsi. Ci sarà un confronto diretto con l’allenatore per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme. Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un esonero immediato.