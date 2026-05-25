Idea Fenerbahce per Leao, Maldini potrebbe portarlo in Turchia

Rafael Leao al Fenerbahce insieme a Paolo Maldini. Sembra fantamercato, eppure nelle ultime ore dalla Turchia stanno iniziando a circolare indiscrezioni che stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Al centro di tutto ci sarebbe proprio l’ex dirigente rossonero, che potrebbe iniziare una collaborazione con il club di Istanbul in vista della prossima stagione.

Il nome di Maldini continua ad essere accostato a diverse società europee dopo l’addio al Milan, ma il Fenerbahce starebbe valutando seriamente la possibilità di affidargli un ruolo strategico all’interno dell’area sportiva. Una figura di enorme peso internazionale, capace di aumentare prestigio e credibilità del progetto turco.

Ed è qui che entra in scena Rafael Leao. Il portoghese resta uno dei giocatori più discussi del mercato europeo e il suo futuro al Milan continua ad essere pieno di interrogativi. Le ultime settimane hanno riacceso le voci su una possibile cessione estiva, soprattutto davanti ad offerte importanti provenienti dall’estero.

Leao al Fenerbahce, possibile colpo grazie a Maldini

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dai media turchi, il Fenerbahce sogna proprio il grande colpo Leao per aprire un nuovo ciclo ambizioso. Un’operazione che al momento appare complicatissima dal punto di vista economico, ma che potrebbe diventare più credibile nel caso in cui Maldini decidesse davvero di collaborare con il club gialloblu.

Il legame tra Maldini e Leao è sempre stato fortissimo. Fu proprio l’ex direttore tecnico rossonero a credere più di tutti nel talento del portoghese, proteggendolo nei momenti più difficili e accompagnandolo nella crescita fino a trasformarlo in uno dei simboli dello scudetto vinto dal Milan.

Il Fenerbahce potrebbe essere uno dei prossimi avversari del Milan in Europa League con il club turco che dovrà prendere parte alle qualificazioni per la Champions.

Per questo motivo, il possibile coinvolgimento di Maldini nel progetto Fenerbahce sta inevitabilmente alimentando suggestioni e fantasie di mercato. Anche perché il futuro di Leao appare oggi molto meno blindato rispetto al passato.

Il Milan continua a considerarlo centrale nel progetto, ma davanti ad un’offerta davvero fuori mercato le valutazioni potrebbero cambiare. E il Fenerbahce sogna il colpo impossibile, sperando magari proprio nell’aiuto di Paolo Maldini per convincere il numero 10 rossonero.