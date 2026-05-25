Luka Modric e il Milan, un futuro che adesso appare improvvisamente molto più incerto. La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia infatti di cambiare completamente gli scenari attorno al campione croato, arrivato in rossonero la scorsa estate proprio per vivere un’ultima esperienza ai massimi livelli europei.

Fino a poche settimane fa la sensazione era chiara: Modric sembrava orientato a restare almeno un’altra stagione al Milan. Il feeling con Massimiliano Allegri, l’affetto dei tifosi e soprattutto la prospettiva di giocare ancora la Champions League avevano convinto il croato a prendere seriamente in considerazione il rinnovo.

Adesso, però, tutto è cambiato. Il fallimento dell’obiettivo Champions ha aperto dubbi pesanti non solo sul futuro di Allegri, ma anche su quello di alcuni senatori della rosa. E tra questi c’è proprio Modric. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato starebbe riflettendo seriamente sul proprio futuro dopo la delusione dell’ultima giornata.

A quasi 41 anni, Modric vuole chiudere la carriera ad altissimo livello. Ed è proprio per questo che la Champions rappresentava un fattore decisivo nella sua permanenza a Milano. Anche perché il Pallone d’Oro croato continua ad avere richieste e possibilità alternative, incluso il ritiro dopo il prossimo Mondiale.

Nelle ultime settimane il centrocampista aveva dimostrato ancora una volta tutto il proprio attaccamento alla maglia rossonera, accelerando addirittura il recupero dopo la frattura allo zigomo pur di aiutare la squadra nel finale di stagione. Un gesto che aveva ulteriormente rafforzato il rapporto con l’ambiente Milan.

Ma senza Champions e con Allegri in bilico, anche il futuro di Modric appare adesso appeso ad un filo. E quello che fino a poco tempo fa sembrava un rinnovo quasi naturale rischia di trasformarsi in un addio doloroso per tutto il mondo rossonero.