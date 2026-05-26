La mancata qualificazione alla Champions League e l’esonero di Massimiliano Allegri complicano i piani del calciomercato del Milan che non porterà in rossonero Mario Gila e Leon Goretzka, due giocatori da tempo nel mirino del club.

Il difensore spagnolo era uno degli obiettivi di Igli Tare che in passato lo portò alla Lazio dove ha fatto molto bene in queste ultime stagioni. Per il classe 2000 dei capitolini si aprono ora le porte dell’Inter, pronta a chiudere l’affare già nei prossimi giorni per assicurarsi uno dei migliori centrali del campionato italiano.

Nulla da fare per Goretzka. Il centrocampista tedesco avrebbe accettato il Milan in caso di qualificazione alla Champions League con il classe 1995 che ora guarderà altrove per proseguire la sua carriera. Tra l’altro, l’acquisto del calciatore del Bayern Monaco era stato fortemente caldeggiato da Massimiliano Allegri che ha da poco salutato i rossoneri.

Verso l’addio anche Luka Modric con il croato che si era legato molto al tecnico livornese e, senza qualificazione alla Champions League, è pronto a salutare con l’eventualità di appendere gli scarpini al chiodo dopo il mondiale con la Croazia.