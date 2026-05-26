Milan, ora tocca a Leao: il portoghese è pronto a dire addio

Il futuro di Rafael Leao continua a far discutere il mondo Milan. Il numero 10 rossonero resta uno dei giocatori più forti e rappresentativi della rosa, ma negli ultimi mesi qualcosa sembra essere cambiato attorno alla sua posizione. Le parole di Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno infatti confermato una sensazione che cresce sempre di più dentro l’ambiente milanista: oggi Leao non è più considerato intoccabile.

Secondo quanto spiegato dai due esperti di mercato, il Milan non starebbe cercando attivamente una cessione del portoghese, ma allo stesso tempo sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte importanti provenienti dall’estero. Uno scenario che fino a poco tempo fa appariva quasi impensabile, soprattutto dopo il rinnovo firmato nel 2023.

Alla base di tutto ci sarebbe una stagione vissuta tra alti e bassi. Leao ha alternato giocate devastanti e momenti da fuoriclasse a lunghi periodi di discontinuità, tornando spesso al centro delle critiche dei tifosi. Anche Massimiliano Allegri, durante l’anno, avrebbe chiesto maggiore continuità e sacrificio al portoghese, senza però ottenere sempre le risposte sperate.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia inoltre di pesare enormemente sulle strategie del club. Senza gli introiti europei più importanti, il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un big per sistemare i conti e finanziare il prossimo mercato. E il nome di Leao è inevitabilmente uno dei primi che viene preso in considerazione.

Le richieste non mancano. In Premier League continuano a monitorarlo soprattutto Chelsea e Manchester United, due club che già in passato avevano mostrato interesse per il portoghese. Attenzione però anche al Barcellona, che continua a considerarlo uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo.

Il Milan, almeno pubblicamente, continua a ribadire fiducia nel proprio numero 10. Ma questa estate potrebbe davvero diventare decisiva per il futuro di Leao. Perché davanti ad un’offerta fuori mercato, anche uno dei simboli più importanti del Milan degli ultimi anni potrebbe salutare San Siro.