Cardinale e Ibra via da Milano, Ds e allenatori scelti: le ultimissime

Le ultimissime notizie sul Milan: Il Diavolo è pronto a cambiare volto. Ci sono le decisioni dello svedese e dell’americano

Non c’è tempo da perdere. Dopo il comunicato ufficiale, con cui RedBird ha deciso di fare tabula rasa, azzerando tutta la dirigenza, deve nascere il prima possibile il nuovo Milan.

Un nuovo Milan, che ovviamente dovrà riuscire a fare meglio di quello costruito malamente da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che hanno distrutto tutto quello che di buono avevano creato Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis.

Sono stati licenziati anche Igli Tare e Massimiliano Allegri, colpevoli di non aver portato il Diavolo in Champions League. Il mancato approdo comporterà anche l’addio di diversi calciatori, ma prima toccherà a Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale scegliere gli uomini giusti a cui affidare il nuovo progetto rossonero.

La missione più difficile sarà quella di convincere i tifosi, sempre più sfiduciati dopo tre stagioni orrende. Ma lo svedese, che ha in mano le redini, ha le idee chiare.

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Così l’allenatore è stato già scelto ed è Andoni Iraola. Ci sono stati diversi contatti e il tecnico che ha stupito tutti in Premier League è pronto ad accettare il Diavolo. Già in settimana sono attese novità importanti, così come per il Direttore sportivo.

Anche in questo caso c’è un nome in cima alla lista ed è quello di Fabio Paratici, che lo scorso anno aveva già accettato il Milan. Ora senza Giorgio Furlani la trattativa può decollare, Fiorentina permettendo.

Nel frattempo Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno lasciato Milano, direzione Vienna. Igli Tare ha svuotato gli armadietti e dopo meno di un anno ha detto ufficialmente addio al Diavolo. A Milano, così, resta Massimo Calvelli, l’uomo dei conti per RedBird.

C’è da scegliere, oltre al nuovo allenatore e al Ds, anche l’Amministratore Delegato. Le quotazioni di Carnevali sono in calo e il nome di Adriano Galliani continua ad essere fatto, ma non per questo ruolo. C’è davvero parecchio lavoro da fare per presentarsi nel migliore dei modi all’inizio della stagione. L’estate sarà terribilmente calda e le danze si sono appena aperte. Fra una decina di giorni, ovviamente, le attenzioni si sposteranno sui giocatori: sono parecchi quelli, infatti, che faranno le valigie.