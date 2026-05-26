Francesco Camarda può davvero restare al Milan anche nella prossima stagione. Dopo mesi di dubbi sul suo futuro, il club rossonero starebbe infatti valutando seriamente la possibilità di trattenere il giovane attaccante almeno nella prima parte dell’anno, evitando una cessione immediata in prestito.

Di ritorno da Lecce, Camarda è pronto ad essere protagonista in rossonero. L’idea che prende quota dentro Casa Milan sarebbe quella di inserire gradualmente Camarda nelle rotazioni della prima squadra, permettendogli di accumulare esperienza soprattutto nelle gare iniziali di Europa League e nelle partite meno pesanti del campionato. Un percorso studiato con attenzione per accompagnare la crescita di uno dei talenti più importanti del vivaio rossonero.

Il Milan continua a credere enormemente nel classe 2008. Nonostante la giovanissima età, Camarda ha già dimostrato personalità, qualità tecniche e grande maturità, attirando inevitabilmente aspettative enormi attorno al proprio nome. La società, però, vuole evitare pressioni eccessive e per questo starebbe ragionando su una gestione molto equilibrata del suo percorso.

Nelle ultime settimane si era parlato soprattutto di un possibile prestito in Serie A o Serie B per garantirgli continuità e minuti. Una soluzione che resta comunque sul tavolo, ma che potrebbe essere rinviata a gennaio. L’idea di Ibrahimovic sarebbe infatti quella di valutare attentamente il suo impatto nei primi mesi della stagione prima di prendere una decisione definitiva dando spazio al ragazzo soprattutto nella fase iniziale dell’Europa League.

Anche il possibile arrivo di un nuovo allenatore potrebbe incidere sulle scelte future. Tecnici come Iraola, ad esempio, sono molto attenti alla valorizzazione dei giovani e potrebbero vedere in Camarda un profilo perfetto da inserire gradualmente nel progetto.