Via alle cessioni pesanti, non solo Leao: oltre 100 milioni di incassi

Il Milan è pronto a cedere tanti giocatori. Il portoghese non sarà l’unico a fare le valigie in estate: addii dolorosi

Presto sarà il turno dei calciatori. Una volta risolta la questione legata all’allenatore e al direttore sportivo, oltre che all’amministratore delegato, in casa Milan si penserà con forza al calciomercato dei giocatori. La lista dei partenti è davvero lunga.

Ed è evidente che saranno molti gli addii dolorosi. Quello più atteso e che farà più male al popolo rossonero, che lo ha amato per anni, nonostante un finale complicato, è certamente Rafa Leao. Il portoghese ha lasciato un messaggio sui social, sul proprio profilo Instagram, con il quale risponde alle critiche, analizzando la stagione:

“È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio equilibrio mentale, e solo chi l’ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me; per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto… Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione“.

L’ultima frase, dopo i puntini di sospensione ha proprio il sapore di addio. D’altronde Gerry Cardinale è pronto a cederlo: servono 40-50 milioni di euro per separarsi da un altro pezzo di puzzle creato da Paolo Maldini. Poi la diaspora continuerà.

Via Leao e il migliore, Milan raso al suolo

Qualche giorno fa, su queste pagine, scrivevamo come Leao sia visto come il ‘nuovo’ Theo Hernandez: verrà, dunque, ceduto ad ogni costo. Si ripartirà da Pulisic che ha certamente dato meno di Leao. E poi? Difficile da dire. Cardinale e Ibrahimovic hanno fatto trapelare che Alexis Saelemaekers, Luka Modric e Pavlovic, oltre appunto all’americano, sono stati gli unici che hanno difeso davvero la maglia.

Tutti gli altri, dunque, da Maignan a Rabiot sono sul mercato e possono lasciare il Diavolo per cifre non certo altissime. Ma superare i 100 milioni di incasso dalle cessioni non sarà complicato. Pavlovic, d’altronde, è rappresenta un vero e proprio paradosso.

Per quanto visto in campo e per quanto fatto trapelare dal proprietario dovrebbe rimanere in rossonero, ma se Leao è il nuovo Theo, Pavlovic rappresenta Reijnders, colui, dunque, che ha fatto meglio e che ha attirato i soldi della Premier League. Il Manchester United lo vuole ed è pronto a mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro.