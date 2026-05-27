Iraola ha scelto, Milan spiazzato: le ultimissime dalla Spagna

Ecco cosa sta succedendo: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di puntare sul tecnico di origini basche

C’è un futuro da scrivere. Un futuro che passa da scelte importanti legate al nuovo Direttore sportivo, all’Amministratore delegato e soprattutto a quella del tecnico. Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale si stanno muovendo alla ricerca dei profili giusti, che possano riportare in alto il Milan.

Non sarà facile. Il tifoso ha perso fiducia e non crede che il duo, formato dall’americano e dallo svedese, possa riuscire a risollevare il Diavolo. Sarà comunque un’estate caldissima, con il club rossonero che inevitabilmente cambierà volto.

In queste ore stanno arrivando news a ripetizione legate all’allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri. Si andrà verso un’altra idea di calcio. Un calcio più propositivo, un ‘calcio alla spagnola’, per intenderci.

Non è un caso che il nome cerchiato in rosso sia quello di Andoni Iraola, che tanto bene ha fatto in Premier League, tanto da essere attenzionato da diversi club importanti. Ci ha pensato il Chelsea, prima di prendere un’altra decisione. Ora è nel mirino del Newcastle, ma soprattutto del Crystal Palace.

E proprio in merito a quest’ultimo club britannico arrivano novità importanti dalla Spagna. E’ il Bilbao HIria, quotidiano indipendente online della città di Bilbao, a riportare alcuni aggiornamenti sul futuro del tecnico, che ha indossato la maglia dell’Athletic.

Milan, Iraola verso il no ai rossoneri? Il punto della situazione

Secondo quanto viene scritto, Andoni Iraola avrebbe detto no al Milan. La scelta? Il tecnico avrebbe deciso di accettare la proposta del Crystal Palace. E la spiegazione è molto semplice: lo spagnolo, affascinato dall’interesse del Diavolo, club storico con un blasone enorme, non è convinto della proposta per via dello scarso budget che avrebbe a disposizione per il calciomercato. Si legge che sarebbe addirittura inferiore di un terzo rispetto a quello del Crystal Palace.

Dall’Italia, gli ultimi aggiornamenti ci arrivano, invece, con Daniele Longo:

Milan e Iraola sono d’accordo su ingaggio e durata del contratto. Nelle prossime ore nuovi contatti perché il tecnico basco vuole capirne di più sul progetto, la campagna di rafforzamento e il budget che sarà molto limitato considerando il quinto posto finale ( circa 30/35) — Daniele Longo (@86_longo) May 27, 2026

Un punto importante, dunque, come conferma Longo, è legato al budget del calciomercato