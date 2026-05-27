Ribaltone Leao, il portoghese sorprende e spiazza tutti

Il giocatore ha preso una decisione, che va controcorrente. Ecco il pensiero dell’attaccante tanto criticato: il punto della situazione

E’ ancora presto per il calciomercato dei giocatori. Le attenzioni oggi sono tutte sulla dirigenza. Dopo i licenziamenti di Igli Tare, Massimiliano Allegri, Giorgi Furlani e Geoffrey Moncada, il Milan va rifondato. Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale hanno così preso in mano la situazione.

Si stanno cercando il nuovo allenatore e il direttore sportivo a cui affidare la rinascita del Diavolo. Poi, con l’arrivo dell’erede di Giorgio Furlani, si penserà alla rivoluzione sul campo. Sono tanti i calciatori pronti a fare le valigie. Il primo del gruppo dovrebbe essere Luka Modric, poco propenso a rimanere dopo l’addio di Allegri e il mancato accesso in Champions League.

Sono in bilico le posizioni di Adrien Rabiot e Mike Maignan: le loro ambizioni non sembrano essere in linea con quelle del Milan di oggi. Poi ci sono i tantissimi esuberi, con l’attacco che andrà rivoluzionato. Chris Pulisic, al momento, appare l’unico certo di rimanere. E’ americano e Gerry Cardinale non vuole privarsene, nonostante una stagione complicata.

Milan-Leao, il punto della situazione

E Rafa Leao? Ieri il portoghese è uscito allo scoperto. Lo ha fatto con un post sul proprio profilo X: “È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio equilibrio mentale, e solo chi l’ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me; per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto… Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione“.

Un messaggio, con cui ha giustificato la sua annata complicata. Tutto vero, ma il popolo rossonero non lo ha capito e lo ha spesso fischiato a San Siro. Il rapporto non è dei migliori e forse è arrivato il momento giusto per la separazione.

Il Milan è pronto a cederlo per una cifra sui 50 milioni di euro, ma Rafa Leao non appare predisposto a salutare il Diavolo. Ha un contratto fino al 2028 e stando quanto scrive il collega Marco Guidi, su La Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di riconquistare il suo popolo e lo avrebbe già comunicato a Zlatan Ibrahimovic.