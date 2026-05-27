No di Iraola al Milan, subito un intoppo nel nuovo corso rossonero

Andoni Iraola si allontana dal Milan. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una delle piste più concrete per la panchina rossonera rischia infatti di sfumare definitivamente. Il tecnico spagnolo del Bournemouth, grande protagonista in Premier League, non avrebbe aperto al progetto milanista né dal punto di vista economico né da quello tecnico.

A rilanciare l’indiscrezione è stato Matteo Moretto, che ha spiegato come Iraola continui a dare assoluta priorità alla permanenza in Premier League. Il Milan ha già incontrato il suo entourage a Londra e i contatti tra le parti vanno avanti da giorni, ma al momento non sarebbe arrivato alcun segnale positivo da parte dell’allenatore spagnolo.

Una frenata pesante per il club rossonero, che vedeva in Iraola uno dei profili ideali per aprire un nuovo ciclo. Il suo calcio aggressivo, verticale e moderno aveva convinto gran parte della dirigenza milanista, pronta ad affidargli una squadra giovane e da rilanciare dopo una stagione molto deludente.

Il problema, però, è duplice. Da una parte il Milan non può garantire la Champions League, elemento che sta pesando tantissimo nelle scelte future di allenatori e giocatori. Dall’altra Iraola continua ad avere mercato soprattutto in Inghilterra, dove Crystal Palace e altri club sarebbero pronti ad offrirgli un progetto economicamente e sportivamente più competitivo.

Nelle ultime ore si è parlato addirittura di un possibile interesse del Liverpool nel caso in cui dovessero cambiare alcuni scenari interni. Situazioni che inevitabilmente spingono Iraola a prendere tempo e a non chiudere alcuna porta in Premier League.

Per il Milan si tratta di una battuta d’arresto importante. Anche perché il nome dello spagnolo era diventato uno dei preferiti per avviare la ricostruzione tecnica della squadra. Adesso il club rossonero dovrà capire se continuare ad insistere oppure virare definitivamente su altri profili.

E la sensazione è che nelle prossime ore possano arrivare sviluppi decisivi. Ma oggi Iraola appare molto più lontano dal Milan rispetto a qualche giorno fa.