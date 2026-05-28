Niente rinnovo per Modric, addio ad un passo: ritiro dopo il mondiale

Luka Modric sembra sempre più vicino alla fine della sua straordinaria carriera. Il centrocampista croato, arrivato al Milan per vivere un’ultima esperienza ad altissimo livello, starebbe infatti valutando seriamente il ritiro dopo il Mondiale 2026. Una decisione che rischia di chiudere dopo appena una stagione anche la sua avventura in rossonero.

Secondo le ultime indiscrezioni vicine all’ambiente milanista, Modric avrebbe maturato diversi dubbi sul proprio futuro dopo le ultime settimane vissute dal club. L’esonero di Massimiliano Allegri e soprattutto la mancata qualificazione alla prossima Champions League avrebbero cambiato profondamente gli scenari attorno al croato.

Il rapporto tra Modric e Allegri era infatti uno degli elementi che avevano favorito il suo approdo a Milanello. Il tecnico livornese lo aveva fortemente voluto come leader tecnico e carismatico della squadra, affidandogli un ruolo centrale dentro e fuori dal campo. Con il cambio in panchina, però, anche le prospettive del Pallone d’Oro croato sembrano essersi ridimensionate.

A quasi 41 anni, Modric vuole chiudere la carriera giocando ancora ad altissimo livello e con obiettivi importanti. La prospettiva di un Milan fuori dalla Champions e pronto ad una nuova rivoluzione tecnica non lo convincerebbe totalmente a proseguire.

Per questo motivo prende quota l’ipotesi di un addio dopo il Mondiale con la Croazia. Una scelta che permetterebbe a Modric di chiudere definitivamente la carriera con la maglia della propria Nazionale, completando uno degli ultimi grandi obiettivi della sua vita calcistica.