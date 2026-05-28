Niente Milan, Iraola resta in Premier: ecco il dopo Allegri

Le ultimissime notizie relative alla panchina del Diavolo. La situazione rimane ingarbugliata: il punto al 28 maggio in casa rossonera

I giorni passano, ma non si vede luce in fondo al tunnel. Una proprietà seria ed organizzata avrebbe già tra le mani i sostituti dei dirigenti e dell’allenatore licenziati, ma al Milan non è così. Il Diavolo, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, sembra navigare a vista senza bussola.

Gianluca Di Marzio, a “Caffè Di Marzio“, podcast in collaborazione tra il sito di TuttoMercatoWeb.com e quello di Gianlucadimarzio.com, ha fatto il punto della situazione sul futuro della panchina del Milan: “La situazione è assolutamente ancora in divenire con Iraola che ha preso tempo, e quando prendi tempo di fronte a una proposta da parte del Milan è evidente che vuoi aspettare altre soluzioni, dal Crystal Palace al Bayer Leverkusen allo stesso Liverpool”

“Perché attenzione che non è da escludere che il Liverpool possa anche clamorosamente separarsi da Slot nei prossimi giorni e a quel punto Iraola diventerebbe il prescelto per la panchina del Liverpool. Quindi il Milan credo che debba dirigersi altrove. Se sceglierà come direttore tecnico a Rangnick, se accontenterà quelle che sono le sue richieste”.

Milan, il punto sulla panchina

Il rischio sempre più evidente è che il progetto rossonero messo sul piatto non abbia convinto Iraola. Lo spagnolo così è lì in attesa di capire se un top team si faccia davvero avanti. La squadra che può far saltare il banco è certamente il Liverpool, che potrebbe esonerare Slot. Se i Reds dovessero chiamare, Iraola correrebbe immediatamente.

Se la possibilità Liverpool non dovesse diventare realtà sarebbe interessante capire se il Milan riuscirebbe ad avere la meglio del Crystal Palace. Iraola, dunque, al momento, appare lontano e il Diavolo è chiamato a guardarsi attorno. Ecco così che avanza l’ipotesi Oliver Glesner, che lascerà proprio il Crystal Palace. Con Rangnick diventerebbe facilmente il primo nome sulla lista, conoscendolo bene.

Nel frattempo in Italia, si è liberato Vincenzo Italiano, che potrebbe non firmare con il Napoli, squadra alla quale sembrava destinato. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha avuto un colloquio con Massimiliano Allegri e l’intesa è stata praticamente raggiunta. Oltre all’ormai ex Bologna resta viva un’altra ipotesi quella di Raffaele Palladino, nome caldeggiato da Adriano Galliani. Sullo sfondo i profili stranieri di Xavi e Pochettino per un Milan ancora in alto mare