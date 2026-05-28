Eliminato Sinner al Roland Garros, problemi fisici e ko contro Cerundolo: crollo in classifica

Jannik Sinner è stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros con il numero uno che esce dal Roland Garros per via di alcuni problemi fisici che lo hanno colpito all’interno del terzo set, perdendo per 3-2 contro l’argentino.

Un ko inaspettato per l’altoatesino che perde l’occasione di assicurarsi il primo Slam del 2026 dopo aver vinto tutti i Masters 1000 a disposizione finora. Una sconfitta che porta Sinner a perdere 1250 punti in classifica ATP considerato il fatto che lo scorso anno aveva raggiunto la finale, perdendo con Alcaraz. Un torneo, quello di Parigi, che resta ancora una chimera per il numero uno al mondo che dovrà rimandare i piani di vittoria all’edizione del 2027.

Dopo tanto tempo non ci sarà uno tra Sinner e Alcaraz a trionfare in uno Slam con lo spagnolo che non ha neanche iniziato il torneo a Parigi.