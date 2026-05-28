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Niente Iraola, ecco il prescelto di Rangnick: tifosi preoccupati

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Le ultimissime sulla panchina del Diavolo: i rossoneri ora sono davvero preoccupati. Il punto della situazione

Rangnick
Niente Iraola, ecco il prescelto di Rangnick: tifosi preoccupati (Ansa) – MilanLive.it

Altro giro altra corsa. Continuano a rincorrersi i nomi del possibile allenatore chiamato a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già trovato squadra e salvo cambi di programma sarà alla guida del Napoli.

In casa Milan, invece, è tutto in alto mare: il primo nome sulla lista, Iraola, sta per sfumare. Lo spagnolo non è stato attratto dal progetto rossonero, nonostante il blasone che lo ha fatto tentennare. Così ha deciso di aspettare: il Crystal Palace è sullo sfondo, ma tutto sembra far pensare che presto si legherà ad una tra Bayer Leverkusen e Liverpool.

Il Milan, dunque, ha virato su altri allenatori. Oggi è emerso il profilo di Pochettino, ma non è l’unico. Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’altra idea per il Diavolo, che potrebbe avere Ralf Rangnick come direttore tecnico: “Lui ha grande stima di Matthias Jaissle, tecnico dell’Al Ahli. Nel caso in cui Rangnick firmasse col Milan, Jaissle sarebbe un candidato forte. Pochettino ha incontrato Furlani e Moncada e piace anche a Cardinale. È nella lista”.

Preoccupazione e frustrazione, ansia Milan

I commenti dei tifosi del Milan sui social, in questo momento, sono davvero tanti. Il popolo rossonero è preoccupato dalla situazione attuale. Il Diavolo è senza un allenatore e una società. C’è chi teme che il prossimo anno si possa davvero toccare il fondo, ancor più di adesso.