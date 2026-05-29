Massimiliano Allegri è vicinissimo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli con il tecnico livornese che ha trovato l’accordo con gli azzurri.
Esonerato dal Milan, il tecnico ha subito trovato una nuova sistemazione con il Napoli pronto a dargli un’opportunità di continuare a lavorare ad alti livelli anche in vista della prossima stagione.
Una volta che sarà ufficializzato il suo arrivo in azzurro, il tecnico inizierà a lavorare immediatamente con la società per cercare di impostare il calciomercato per la prossima stagione facendo alcuni nomi per provare a sistemare la rosa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Napoli, che necessita di più di qualche colpo a centrocampo, potrebbe provare ad accontentarlo, tentando di portare all’ombra del Vesuvio Adrien Rabiot.
Il francese, voluto fortemente da Allegri a Milanello, potrebbe spingere per raggiungere il suo mentore, considerato anche il fatto che il Napoli parteciperà alla prossima Champions League, ma il Milan no. La valutazione che il Milan fa del cartellino del centrocampista è di circa 20 milioni di euro.