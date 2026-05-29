Leao ha sciolto i dubbi: “Mi piace molto il Manchester United”

Rafael Leao e il Manchester United, una storia che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi. Il club inglese segue da tempo il numero 10 del Milan e nelle ultime settimane le indiscrezioni sul suo futuro sono aumentate sempre di più, soprattutto dopo la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.

Il portoghese continua ad avere tantissimo mercato in Premier League e proprio dall’Inghilterra sono arrivate nuove dichiarazioni che stanno facendo discutere i tifosi milanisti. Intervistato al Cernucci Podcast, Leao ha infatti ammesso di seguire molto il calcio inglese: “Seguo molto la Premier League, in particolare il Manchester United“. Una frase che inevitabilmente ha riacceso le voci sul possibile interesse dei Red Devils.

Non è un mistero che lo United abbia monitorato più volte Leao negli ultimi anni. Il club inglese cerca da tempo un esterno offensivo di grande qualità e il portoghese viene considerato uno dei profili ideali per caratteristiche tecniche e capacità di spaccare le partite.

Davanti ad un’offerta importante le valutazioni potrebbero cambiare. Anche perché senza Champions League il club rossonero potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un big durante il mercato estivo.

Leao resta uno dei simboli del Milan degli ultimi anni, ma il suo futuro appare oggi meno blindato rispetto al passato. E quelle parole sul Manchester United rischiano inevitabilmente di alimentare ancora di più i rumors attorno al numero 10 rossonero.