Allegri pesca in casa Milan: ne vuole tre al Napoli

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare protagonista in Serie A sulla panchina del Napoli. E insieme a lui potrebbero arrivare anche diversi giocatori del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il tecnico livornese avrebbe già individuato alcuni profili rossoneri perfetti per il suo eventuale nuovo progetto in azzurro.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è sempre stato uno degli uomini di fiducia di Allegri, già ai tempi della Juventus e poi durante l’esperienza al Milan. I due hanno costruito un rapporto fortissimo e il tecnico continua a considerarlo uno dei centrocampisti più completi del campionato italiano. Senza Champions League e dopo l’addio di Allegri ai rossoneri, il futuro di Rabiot appare oggi molto meno sicuro.

Occhio poi anche ad Alexis Saelemaekers. L’esterno belga piace tantissimo per duttilità, intensità e capacità di interpretare più ruoli. Allegri lo considera un giocatore ideale per equilibrio tattico e spirito di sacrificio, caratteristiche fondamentali nelle sue squadre. Dopo il buon finale di stagione al Milan, Saelemaekers potrebbe diventare un’occasione interessante anche per il Napoli.

Infine attenzione a Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo potrebbe entrare concretamente nei radar azzurri soprattutto nel caso in cui Alessandro Buongiorno dovesse lasciare Napoli durante l’estate. Allegri apprezza molto aggressività, fisicità e personalità dell’ex Salisburgo, considerandolo un profilo perfetto per guidare la difesa del futuro.

Molto dipenderà ovviamente dalle scelte definitive del Napoli sulla panchina. Ma se Allegri dovesse davvero approdare in azzurro, il rischio per il Milan sarebbe quello di vedere il tecnico tentare subito l’assalto a tre giocatori importanti della rosa rossonera.