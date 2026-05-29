L’avventura di Tijjani Reijnders al Manchester City potrebbe già essere arrivata ad un momento decisivo. Dopo appena una stagione in Premier League, infatti, il centrocampista olandese è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, pronto a capire la fattibilità di un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il club allenato da Diego Simeone avrebbe già avviato i primi contatti con il Manchester City per raccogliere informazioni sulla situazione dell’ex Milan. Al momento si tratta ancora di una fase esplorativa, ma l’interesse dell’Atletico sarebbe concreto.

Reijnders aveva lasciato il Milan soltanto un anno fa per trasferirsi in Inghilterra in un’operazione da circa 75 milioni di euro bonus compresi. Una cessione pesantissima per il club rossonero, che aveva salutato uno dei centrocampisti più continui e apprezzati delle ultime stagioni.

L’impatto con il calcio inglese, però, non è stato semplice. Nonostante alcune buone prestazioni, l’olandese non è mai riuscito davvero a conquistare un ruolo centrale nel sistema di Guardiola, alternando titolarità e panchine durante tutta la stagione.

Ed è proprio questa situazione che starebbe spingendo l’Atletico Madrid a provarci. Simeone apprezza molto le caratteristiche di Reijnders, soprattutto la sua capacità di legare gioco, inserirsi senza palla e dare qualità alla manovra offensiva.

L’operazione resta comunque molto complicata. Il Manchester City non avrebbe intenzione di svendere il giocatore e la valutazione resterebbe molto alta, vicina alla cifra spesa per acquistarlo dal Milan.

Intanto, però, dalla Spagna assicurano che l’Atletico Madrid sta studiando seriamente il colpo. E il futuro di Reijnders potrebbe tornare improvvisamente a diventare uno dei temi più caldi del mercato europeo.