Slot in pole per la panchina del Milan, svolta a sorpresa

Arne Slot potrebbe arrivare al Milan. È questa la novità emersa nelle ultime ore attorno alla panchina rossonera, sempre più al centro di una fase caotica e delicatissima dopo la rivoluzione interna voluta da Gerry Cardinale. Il tecnico olandese, infatti, non avrebbe respinto a priori l’ipotesi Milan, ma prima di prendere qualsiasi decisione vorrebbe capire quale progetto tecnico ed economico la società intenda realmente mettere sul tavolo.

Secondo quanto riferito da MilanNews, Slot starebbe aspettando segnali concreti dalla proprietà rossonera. L’allenatore vuole comprendere quale sarà la nuova struttura dirigenziale, quali saranno gli investimenti sul mercato e soprattutto quali ambizioni avrà il Milan dopo una stagione chiusa senza Champions League.

Non si tratta però dell’unica pista seguita dal club. Anzi, nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota anche il nome di Oliver Glasner. L’allenatore austriaco, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace, viene considerato uno dei profili più apprezzati all’interno del possibile nuovo assetto tecnico che potrebbe nascere con Ralf Rangnick come figura centrale dell’area sportiva.

Il legame tra Glasner e Rangnick è molto forte. I due condividono una filosofia calcistica simile, basata su intensità, pressione alta e valorizzazione dei giovani. Non a caso il tecnico del Crystal Palace viene considerato uno degli allenatori cresciuti proprio all’interno dell’universo calcistico costruito negli anni da Rangnick.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già stato fissato un incontro tra il Milan e Glasner per approfondire il possibile progetto tecnico. Un segnale importante che conferma come la candidatura dell’austriaco sia tutt’altro che secondaria.