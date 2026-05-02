Milan, frenata per Goretzka: “Vuole cifre importanti, sale un altro centrocampista”

Il punto della situazione in casa rossonera. Il mercato prende forma, ma non arrivano notizie confortanti sul primo obiettivo in mediana

Leon Goretzka è indicato, ormai da settimane, come il primo obiettivo per rafforzare la mediana del Milan. Il tedesco, che ha deciso di lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione, ha messo d’accordo proprio tutti, tanto che si sta trattando con il suo entourage alla ricerca di un accordo.

Vi abbiamo parlato di una proposta importante da oltre cinque milioni di euro netti per tre anni. Il calciatore ha detto sì al Milan, ma serve trovare l’intesa con il suo entourage che pretende anche un’importante somma alla firma. Le commissioni per agente e giocatore sono dunque, ancora una volta, l’ostacolo più grande. Si parla di una decina di milioni di euro.

Così non ci stupisce se Goretzka non venga considerato davvero vicino al Milan: “Attenzione perché potrebbe esserci una frenata. Qualcuno dice dalla società, perché il procuratore voglia cifre importanti come commissioni alla firma”. Afferma Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il prescelto di Allegri

Ma il giornalista aggiunge pure: “Altri invece sostengono che anche Allegri forse, ma qui non ho conferme, potrebbe essere intenzionato ad un giocatore più giovane di gamba”. Il nome è presto fatto:

“Ecco perché abbiamo fatto più volte quello di Koné, giocatore del Sassuolo. Si fanno tanti nomi a centrocampo, attenzione ad un leggero calo di Goretzka, non dico che non venga, e una leggera salita di Koné dove abbiamo anche la concorrenza dell’Inter”.

Nel centrocampo del Milan, oltre a nuovi colpi, si spera tanto ci sia anche Luka Modric. Quanto scritto da La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri ha fatto chiaramente piacere anche a Carlo Pellegatti “L’indiscrezione del quotidiano è che Modric avrebbe intenzione di rinnovare con il Milan per l’affetto dei compagni, per l’affetto dei tifosi e per noi vedere Modric rappresentarci in Champions League insieme, spero, ad altri campioni, sarebbe una grande soddisfazione perché rappresenta proprio la grandezza del Milan”

“Un grande giocatore in un Milan che ha sempre rappresentato bellezza e grandezza. Ci auguriamo rimanga, è importante per Modric che rimanga Massimiliano Allegri, come è importante che rimanga Massimiliano Allegri per Maignan, come è importante che rimanga Massimiliano Allegri per Rabiot“. Ha concluso Pellegatti.