Gabriel Jesus-Milan, spuntano le cifre: accelerazione improvvisa

Il nome di Gabriel Jesus si fa sempre più forte attorno al mercato del Milan con il brasiliano dell’Arsenal che potrebbe diventare una seria opzione per la formazione rossonera.

Il calciatore brasiliano ha perso spazio alla corte di Arteta e per lui potrebbe arrivare il momento di cambiare maglia in vista della prossima stagione con il centravanti pronto a salutare la Premier League dopo diversi anni vissuti prima con la maglia del Manchester City e poi con quella dei Gunners.

Il Milan, pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo, avrebbe messo nel mirino da tempo la punta, sondando anche durante lo scorso inverno il terreno con il club londinese. Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, se prima il costo della punta si aggirava tra i 30 e i 35 milioni di euro, in estate il giocatore potrebbe salutare Londra di fronte ad una proposta da circa 22 milioni di euro.

Una somma alla portata delle casse rossonere soprattutto nel caso in cui il Milan dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo stesso Gabriel Jesus, classe 1997, potrebbe abbassare sensibilmente le proprie richieste sull’ingaggio, ora attorno agli 8,5 milioni di euro a stagione.