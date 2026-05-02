Tomori pronto a firmare il rinnovo con il Milan, arriva l’ok di Allegri

Fikayo Tomori ha ritrovato un ruolo da protagonista all’interno del Milan durante la stagione in corso con il difensore inglese che ha rappresentato una colonna portante della formazione di Massimiliano Allegri in questo campionato.

Classe 1997, il centrale ex Chelsea ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e per lui potrebbe arrivare presto un rinnovo del contratto con i rossoneri.

Massimiliano Allegri, in occasione degli incontri avuti con la società nei giorni scorsi, ha dato il suo ok alla permanenza del centrale difensivo che dovrebbe firmare presto un nuovo contratto con il club meneghino. L’intenzione del Milan è quella di legarsi al difensore fino al giugno del 2030 con Tomori pronto a firmare un quadriennale con il club non appena terminerà il campionato in corso.

Le parti si siederanno ad un tavolo alla fine della stagione quando il Milan sarà certo o meno della sua partecipazione alla prossima Champions League. Il ritorno nella massima competizione continentale darebbe al club la forza di poter agire in maniera decisa in sede di calciomercato per trattenere i pezzi migliori e provare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico livornese.