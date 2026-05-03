Probabili formazioni Sassuolo-Milan, le scelte di Allegri: tripla sorpresa

Sorprese in vista in casa Milan in vista di Sassuolo-Milan di oggi, partita fondamentale per i rossoneri in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Il pareggio del Como in casa contro il Napoli consente ai rossoneri di poter mettere una seria ipoteca sulla conquista di un posto tra le prime quattro anche se la Roma sarà impegnata lunedì contro la Fiorentina.

Massimiliano Allegri, nel frattempo, ha pensato a quale formazione schierare contro il Sassuolo in occasione della giornata numero 35 di Serie A che vedrà i rossoneri andare alla ricerca di punti per raggiungere il proprio obiettivo. Saranno tre le sorprese in campo, a meno di cambiamenti dell’ultim’ora da parte del tecnico livornese.

Sulla sinistra Estupinan dovrebbe prendere il posto di Bartesaghi che non sta convincendo a pieno nelle ultime uscite. Al centro del centrocampo ci sarà Jashari che pare aver vinto il ballottaggio con Ricci per sostituire Modric, mentre la scelta che sta lasciando maggiormente stupiti è quella relativa all’attacco con Nkunku che è in netto vantaggio rispetto a Pulisic. Questa la probabile formazione rossonera.

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku