Occhi su Bologna-Cagliari, doppio obiettivo del Milan per il mercato

Gli occhi della dirigenza del Milan sono rivolti a Bologna-Cagliari di Serie A con i rossoneri che hanno messo nel mirino due calciatori che faranno parte della sfida in programma al Dall’Ara.

Il Milan è impegnato nella giornata di oggi nell’insidiosa trasferta di Sassuolo per cercare punti che possano regalare l’accesso alla prossima Champions League. Nel frattempo, però, l’attenzione riguardante il mercato è rivolta all’anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari per seguire due calciatori.

Santiago Castro e Marco Palestra sono due giocatori che piacciono molto in casa Milan con il centravanti argentino che, nonostante le alte richieste da parte del Bologna per il suo cartellino (si parla di circa 40 milioni di euro), è uno dei profili che piace alla squadra di Massimiliano Allegri complice anche l’assenza dei rossoblu dalle coppe europee in vista della prossima stagione.

Marco Palestra ha attirato l’attenzione di tutte le big grazie alla grande stagione vissuta con la maglia del Cagliari. Durante l’estate tornerà a vestire la maglia dell’Atalanta che non darà l’ok alla sua cessione per meno di 35 milioni di euro. Sull’esterno della nazionale italiana ci sono anche Juventus, Inter e Napoli oltre a diverse squadre di Premier League come Arsenal e Manchester United.