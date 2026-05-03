Milan, firma al termine della stagione: contratto fino al 2031

E’ tutto fatto! Accordo tra il club rossonero e il giocatore: Massimiliano Allegri può davvero esultare. La situazione

Poche ore e il Milan di Massimiliano Allegri scendere in campo per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Il pareggio del Como contro il Napoli non cambia molto lo scenario: il Diavolo ha bisogno ancora di sei punti per avere la matematica certezza della qualificazione in Champions League.

Ma un successo riporterebbe il Diavolo al secondo posto. Il club rossonero, infatti, al momento, ha una migliore differenza reti rispetto alla squadra di Antonio Conte. Ancora dunque non è possibile programmare totalmente la stagione che verrà. Giorgio Furlani e Igli Tare, però, stanno già lavorando per farsi trovare pronti.

Non è un segreto che l’obiettivo principale sia l’acquisto di un centravanti, di un bomber capace di fare una ventina di gol stagionali e che possa dunque risolvere il problema dell’attacco. Servono, poi, anche un centrocampista e un difensore, oltre che un esterno. Qualche giorno ancora e si entrerà davvero nel vivo.

Calciomercato Milan, nuova firma al termine della stagione: è tutto fatto

La dirigenza, ovviamente, dovrà operare anche in uscita. Sono tanti i calciatori da piazzare: chi, come Bondo e Musah tornerà dal prestito, e non rientra nei piani societari. Ma attenzione anche ad altre cessioni, come quelle possibili di Fofana e Loftus-Cheek. Per quanto riguarda gli attaccanti, tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

La situazione rinnovi, invece, è molto tranquilla. Furlani e Tare hanno lavorato bene riuscendo a blindare Alexis Saelemaekers e Mike Maignan. Ora si guarda ai contratti di Pulisic, Leao e soprattutto Ruben Loftus-Cheek. Il primo a mettere nero su bianco, però, dovrebbe essere Fikayo Tomori per il quale è tutto pronto.

Altra firma imminente è quella di Davide Bartesaghi. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, scrive che il rinnovo dell’italiano arriverà a fine stagione. Per il giovane difensore contratto più ricco e scadenza nel 2031. Si attende, dunque, la conclusione del campionato per mettere nero su bianco.

Bartesaghi, diventato il titolare della fascia sinistra, avrà un ruolo centrale anche la prossima stagione. Il Milan è intenzionato a cedere Estupinan e a prendere un altro esterno, che dovrà giocarsi una maglia con Bartesaghi, ma per quest’ultimo lo spazio è garantito. Massimiliano Allegri, infatti, stravede per lui.