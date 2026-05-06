Colpo promozione per il Venezia, occhi su Bondo del Milan | ML

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Venezia potrebbe chiudere il primo colpo di mercato dal Milan con i lagunari che hanno messo nel mirino Warren Bondo, centrocampista attualmente in prestito secco alla Cremonese.

Alle prese con il tentativo di salvezza con la squadra grigiorossa, il centrocampista francese è pronto a far ritorno a Milanello alla fine del campionato in corso con il classe 2003 che, però, non sembra rientrare nei piani del club per il 2026/2027 e la dirigenza impegnata nel trovargli una nuova sistemazione.

Venezia su Bondo, offerta in arrivo

Il Venezia potrebbe mettere sul piatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 6 milioni di euro, una somma che permetterebbe, nell’estate del 2027, di non andare a registrare una minusvalenza per un calciatore che il Milan ha acquistato dal Monza poco più di un anno fa a circa 10 milioni di euro.

Anche in caso di salvezza della Cremonese, Warren Bondo non resterebbe in grigiorosso non avendo vissuto una stagione esaltante prima agli ordini di Nicola e poi di Giampaolo. Al termine della stagione, una volta che sarà chiaro il destino dei rossoneri in ottica europea, verranno fatte le valutazioni del caso con Milan e Venezia che si incontreranno per parlare del possibile trasferimento di Bondo alla corte di Giovanni Stroppa.