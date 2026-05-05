@ML – Milan, riecco Modric: il centrocampista sorprende tutti

Le ultimissime notizie relative al giocatore croato, infortunatosi nel match contro la Juventus, allo zigomo: è pronto ad aiutare i compagni

“Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono di circa 5/6 settimane”.

Con questa nota, la stagione del centrocampista croato sembrava andata definitivamente in archivio. Nella testa del giocatore, in questi giorni, ci sarebbe dovuto essere solamente la guarigione in vista del Mondiale e il futuro da decidere. La settimana scorsa così Modric ha occupato le prima pagine dei quotidiani per via di un destino sempre più a tinte rossonere. Oggi, però, La Gazzetta dello Sport, è tornato a metterlo in discussione per via della possibile mancata qualificazione in Champions League.

Milan, Modric è pronto: il punto della situazione

Ma Luka Modric non sta riempiendo i giornali solo per il suo futuro. Il croato è, infatti, ancora tanto presente. Il giocatore, come raccontato nelle scorse ore, è intenzionato a stare vicino alla squadra. Il momento è critico e da leader ha deciso di far ritorno a Milanello.

Già oggi così sarà insieme ai compagni. Matteo Gabbia e tutti gli altri elementi della rosa lavoreranno, in vista della partita contro l’Atalanta, sapendo di avere Luka Modric in spogliatoio. Il croato sarà il fratello maggiore di tutti e domenica sera potrebbe accomodarsi in panchina, ovviamente non per giocare.

Nel suo ruolo, Allegri pare aver bocciato già Ardon Jashari e pure Samuele Ricci non ha convinto. Così il tecnico livornese starebbe pensando di lanciare Youssouf Fofana nella posizione di mediano davanti la difesa. Il francese avrà compiti diversi, ma si proverà a dare ancora maggiore copertura ad una squadra apparsa troppo fragile.

Se la prova dovesse andar bene, è probabile che l’ex Monaco giochi in quella posizione fine al termine della stagione. Ma c’è un’altra possibilità. Luka Modric, infatti, ha voglia di stupire tutto l’ambiente Milan e quei tifosi che lo amano alla follia. L’idea è quella di mettersi a disposizione per la gara contro il Cagliari, l’ultima di campionato a San Siro.

La speranza, ovviamente, è quella di poter rivedere Luka Modric, con la maglia del Diavolo, anche nel corso della prossima stagione. Sarebbe troppo importante.