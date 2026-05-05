Prima cessione ufficiale del Milan: in cassa arrivano 10 milioni

Il Milan, impegnato nella rincorsa di un posto nella prossima Champions League, è già al lavoro in sede di calciomercato ed è arrivata la prima cessione ufficiale del club rossonero in vista della prossima stagione.
La sconfitta della Cremonese in casa della Lazio ha sancito la salvezza matematica del Genoa, ultimo step per il riscatto obbligatorio del cartellino di Lorenzo Colombo da parte della società rossoblu che dovrà versare 10 milioni di euro nelle casse del club meneghino.
Un importante colpo in uscita per il Milan che inizia ad incamerare denaro che sarà fondamentale per le trattative in vista della prossima estate. Ancora più importante sarà riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League con il Milan che non può mancare l’accesso tra le prime quattro del campionato se vuole provare a rinforzare la rosa per tornare da subito competitivo nella lotta per lo scudetto.
Tra Milan e Genoa potrebbero esserci anche altri affari in ottica della prossima stagione dopo quelli inerenti Lorenzo Colombo e Koni De Winter. I rossoneri, infatti, guardano con attenzione a Johan Vasquez, centrale messicano della squadra allenata da De Rossi che potrebbe fare comodo per rinforzare il reparto arretrato.