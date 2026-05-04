Furlani e Cardinale nel mirino: “Il Milan merita di più di questo miserabile presente”

Parole forti dopo il ko contro il Sassuolo. L’Amministratore Delegato e il numero uno di RedBird criticati ancora una volta

C’è tanta rabbia e frustrazione dopo l’ennesima figuraccia. Il Milan ha perso malamente contro il Sassuolo. Non ci sono scuse per un ko del genere. In queste ore così tutti hanno commentato il 2 a 0 neroverde, attaccando ogni componente del Milan.

Nessuno è stato risparmiato, ma i bersagli principali sono stati Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, ritenuti i responsabili di questo scempio: “Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine”, afferma senza troppi giri di parole Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Un pensiero che ovviamente trova d’accordo la maggior parte dei tifosi.

La rabbia sui social dei tifosi

NOI TUTTI VOGLIAMO CHE TU TE NE VADA, SOLO QUELLO. pic.twitter.com/TagHvhkHMJ — Stefano Bianchi (@geppetto23) May 3, 2026

Al di là di qualsiasi allenatore

Al di là di qualsiasi giocatore

Al di là di qualsiasi modulo

Al di là delle ladrate fatte dall’Inter Il male del Milan rimarrà sempre uno solo, la radice da cui parte tutto. Preso il Milan campione d’Italia e trasformato in una barzelletta pic.twitter.com/n4uHOeNJSj — Leo (@Acmleo_) May 3, 2026

Meno male che Furlani non si sia mai proclamato garante di un grande Milan, perché se lo avesse detto, chissà che squadra avremmo visto https://t.co/eTOns1QcfK — Bush® (@BUSH__007) May 3, 2026

Prima delle ambizioni fortificate:

Milan 19 Inter 19

3 anni dopo le ambizioni fortificate e del “questa non è Ibiza”

Milan 19(+8°posto) Inter 21 (+ 1 finale di cl)#saveacmilan #furlaniout pic.twitter.com/N3V24nlBY2 — El Kuko 99 (@GiovanniMe47346) May 3, 2026

Tra #Jashari, #Nkunku ed #Estupinian sono stati spesi oltre 90 mln.

3 sostanziali flop ad oggi, specie il francese.#Tare arrivato solo a giugno e in molti casi delegittimato nelle scelte, ma nonostante ciò a gennaio eravamo a -1 dall’#Inter, in pienissima lotta.

Serviva uno… pic.twitter.com/cqCBACm6Vo — Milan memories (@MemoriesMilan) May 3, 2026

Furlani è il male del Milan. #FurlaniOut — Tony78 (@psct1978) May 3, 2026

Dubbi, dunque, ce ne sono davvero pochi. Per il popolo rossonero i responsabili principali della crisi del Milan sono Giorgio Furlani e Gerry Cardinale.