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Furlani e Cardinale nel mirino: “Il Milan merita di più di questo miserabile presente”

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Parole forti dopo il ko contro il Sassuolo. L’Amministratore Delegato e il numero uno di RedBird criticati ancora una volta

Ibra e Furlani a bordo campo
Furlani e Cardinale nel mirino: “Il Milan merita di più di questo miserabile presente” (Ansa) – MilanLive.it

C’è tanta rabbia e frustrazione dopo l’ennesima figuraccia. Il Milan ha perso malamente contro il Sassuolo. Non ci sono scuse per un ko del genere. In queste ore così tutti hanno commentato il 2 a 0 neroverde, attaccando ogni componente del Milan.

Nessuno è stato risparmiato, ma i bersagli principali sono stati Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, ritenuti i responsabili di questo scempio: “Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine”, afferma senza troppi giri di parole Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Un pensiero che ovviamente trova d’accordo la maggior parte dei tifosi.

La rabbia sui social dei tifosi

Cardinale a San Siro
La rabbia sui social dei tifosi (Ansa) – MilanLive.it

Dubbi, dunque, ce ne sono davvero pochi. Per il popolo rossonero i responsabili principali della crisi del Milan sono Giorgio Furlani e Gerry Cardinale.