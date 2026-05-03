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Esonero Allegri, ci risiamo: ultime partite decisive per il futuro

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Il ko contro il Sassuolo ha messo a forte rischio la qualificazione alla Champions League da parte del Milan con i rossoneri che dovranno ottenere almeno 6 punti nelle ultime tre giornate di campionato per essere certi di arrivare tra le prime quattro.

Massimiliano Allegri
Milan, si torna a parlare dell’esonero di Allegri (Ansa Foto) – milanlive.it

Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca sia per il risultato che per come è arrivata. Il Milan, dopo aver subito il gol di Berardi dopo pochi minuti ed essere rimasto in dieci per l’espulsione di Tomori, è stato incapace di reagire mettendo a referto una delle peggiori partite del campionato anche dal punto di vista del gioco.

I tifosi chiedono l’esonero di Allegri, ultime partite decisive

Un parere condiviso anche da Massimiliano Allegri che, al termine della sfida, ha invitato i suoi a tenere duro e a lavorare in queste ultime settimane per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale della squadra e della società.

Se non dovesse arrivare l’accesso alla prossima Champions League per il Milan potrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista della panchina con i rossoneri che potrebbero valutare il lavoro svolto da Allegri nella stagione del suo ritorno sulla panchina del club. Nel frattempo, sui social, impazzano i commenti negativi nei confronti della squadra e del tecnico, rei di un finale di stagione a ritmo di una formazione che lotta per la salvezza.