Il ko contro il Sassuolo ha messo a forte rischio la qualificazione alla Champions League da parte del Milan con i rossoneri che dovranno ottenere almeno 6 punti nelle ultime tre giornate di campionato per essere certi di arrivare tra le prime quattro.

Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca sia per il risultato che per come è arrivata. Il Milan, dopo aver subito il gol di Berardi dopo pochi minuti ed essere rimasto in dieci per l’espulsione di Tomori, è stato incapace di reagire mettendo a referto una delle peggiori partite del campionato anche dal punto di vista del gioco.

I tifosi chiedono l’esonero di Allegri, ultime partite decisive

Un parere condiviso anche da Massimiliano Allegri che, al termine della sfida, ha invitato i suoi a tenere duro e a lavorare in queste ultime settimane per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale della squadra e della società.

Se non dovesse arrivare l’accesso alla prossima Champions League per il Milan potrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista della panchina con i rossoneri che potrebbero valutare il lavoro svolto da Allegri nella stagione del suo ritorno sulla panchina del club. Nel frattempo, sui social, impazzano i commenti negativi nei confronti della squadra e del tecnico, rei di un finale di stagione a ritmo di una formazione che lotta per la salvezza.