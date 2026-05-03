Niente Leao, il Manchester United vuole Pulisic: partito l’assalto

Nonostante le voci riguardanti un interesse da parte del Manchester United per Rafael Leao, l’obiettivo di mercato dei Red Devils in casa Milan sarebbe rappresentato da Christian Pulisic.

L’attaccante statunitense, dopo un inizio di stagione di altissimo livello, ha perso lo smalto nel 2026 con il classe 1998 che ora rischia di vedere a rischio il suo futuro a Milanello.

Pulisic ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2027 con la società che ha la facoltà di allungarlo di un altro anno alle stesse condizioni, motivo per il quale al momento non risulta una priorità il rinnovo del calciatore ex Chelsea e Borussia Dortmund.

60 milioni per Pulisic, il Milan non fa sconti

Il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 60 milioni di euro e non da è escludere che possa essere sacrificato in estate per fare cassa e cercare di arrivare agli obiettivi condivisi tra Allegri e la società.

La duttilità di Pulisic, in grado di agire sia da seconda punta che da trequartista, così come esterno d’attacco, secondo quanto affermato da TeamTalk, sarebbe uno dei fattori che starebbe convincendo il Manchester United a puntare su di lui in vista della prossima stagione con gli inglesi che potrebbero provare a mettere sul piatto il cartellino di Zirkzee.

Quello che appare certo è che uno tra Leao e Pulisic non sarà in rossonero in vista del prossimo campionato con i due che non rappresentano il centravanti desiderato da Allegri per il suo 3-5-2.