Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della partita: disastro Tomori, Jashari spaesato

Le pagelle di Sassuolo-Milan, in campo questo pomeriggio per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo

Pronti via e il Sassuolo è subito in vantaggio. La squadra di Fabio Grosso trova l’1 a 0 con il solito Domenico Berardi. La rete arriva grazie alla caparbietà di Thorstvedt che ruba il pallone ad Ardon Jashari.

Poi Rafa Leao spreca, calciando fuori, un rigore in movimento. Qualche minuto dopo arriva l’espulsione di Tomori, disastroso. L’inglese prende due gialli ingenui nel primo quarto di gara. Nella ripresa, Allegri si affida ad Athekame al posto di Nkunku e il Milan prende subito gol con Lauriente. La partita di fatto termina qui e i cambi non migliorano la situazione.

Difficile salvare qualcuno da questo disastro generale. L’assenza di Luka Modric si fa sentire tantissimo. Jashari non si dimostra all’altezza della situazione. E’ spaesato e perde palla in occasione del primo gol del Sassuolo. Gli attaccanti ancora una volta rimangono a secco e ora tra i tifosi del Milan torna la paura di non qualificarsi alla prossima Champions League

Il migliore

Ancora una volta è Pavlovic il migliore del Milan. E’ l’ultimo a gettare la spugna. Le sue incursioni in avanti non sono puntuali come in altre circostanze, ma non molla mai e dietro è quello che sbaglia meno. Si mette in mostra con un paio di chiusure e un salvataggio importante.

Il peggiore

24 minuti disastrosi per Fikayo Tomori, che lascia il Milan in dieci per via di due gialli davvero ingenui. L’inglese così riesce a far peggio di Jashari, protagonista in negativo, perdendo palla in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo.

I voti di Sassuolo-Milan

MAIGNAN 5,5

TOMORI 3

GABBIA 5,5

PAVLOVIC 6,5

SAELEMAEKERS 4,5 (59′ Pulisic 5)

FOFANA 4,5 (59′ Loftus-Cheek 6)

JASHARI 4 (65′ Ricci 5,5)

RABIOT 4,5

ESTUPINAN 3,5

NKUNKU 5,5 (Athekame 5)

LEAO 5 (59′ Gimenez 5)

All. ALLEGRI 4

SASSUOLO-MILAN 2-0

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Murić, Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx; Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. All.: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Gimenez. All.: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.