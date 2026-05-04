Milan, oltre 100 milioni investiti male: Jashari finisce tra i bocciati

E’ il momento delle critiche: anche il centrocampista svizzero finisce nel mirino della critica. Il punto della situazione

Fa rumore la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Il Diavolo sta vivendo un periodo davvero negativo, ma contro la Juventus e il Verona erano arrivati i risultati. Ieri, invece, un vero e proprio disastro. Difficile salvare qualcuno, a parte il solito Pavlovic.

E’ bastata l’assenza di Luka Modric per far sprofondare nel caos il Milan di Massimiliano Allegri. Ardon Jashari è sembrato la copia sbiadita di Yacine Adli: spaesato e con poco mordente, ha perso il pallone che ha portato il Sassuolo in vantaggio. In quel ruolo serve carattere che evidentemente, al momento, lo svizzero non riesce a tirar fuori.

Il Milan, così, rischia di pagare a caro prezzo la scelta di puntare su un giocatore come lui. Ardon Jashari è dunque finito nel mirino della critica, inevitabile dopo la prestazione offerta a Reggio Emilia. L’investimento è stato importante, oltre 36 milioni di euro, che fino a questo momento, non ha dato nulla al Milan.

Discorso simile per Nkunku, per il quale sono stati spesi 37 milioni (più 5, eventualmente di bonus). Altro investimento da bocciare, al pari di quello di Pervis Estupinan, che è sbarcato a Milano per 17 milioni. Per Giorgio Furlani avrebbe dovuto rappresentare il dopo Theo Hernandez.

Milan, 100 milioni di disastri

Per superare i 100 milioni di investimenti basta aggiungerci uno tra de Winter e Ricci, costati rispettivamente 20 e 23 milioni di euro. E’ evidente che entrambi possono far parte della rosa del Milan, ma il Diavolo aveva bisogno di spendere i soldi diversamente, avendo diverse lacune nell’undici tipo.

Inevitabilmente, così, nel mirino della critica finisce il rendimento di ogni singolo calciatore, ma soprattutto chi ha deciso di acquistarli. Chi lo ha fatto, evidentemente, non si sta dimostrando all’altezza del Milan. La qualificazione alla Champions League porterebbe (ormai bisogna usare il condizionale) il Milan a poter spendere altri 100 milioni sul mercato, ma se dovessero essere investiti in questa maniera…

Al termine del campionato, dunque, bisognerà fare i conti per bene e capire come cedere i calciatori che non sono da Milan. La lista è lunga e prima di dar via Rafa Leao e Christian Pulisic, per far cassa, ci sarebbe un’intera formazione da mettere sul mercato.

Ardon Jashari, dunque, non può considerarsi sicuro della permanenza, nonostante le parole di Allegri di qualche giorno fa.