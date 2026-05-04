Clamoroso Modric, torna subito per aiutare il Milan

Ecco cosa sta accadendo, la notizia ha davvero del clamoroso. Il punto della situazione dopo il ko contro il Sassuolo

Rabbia, frustrazione e paura. Tanta paura. Sono questi i sentimenti che il tifoso del Milan prova dopo il pesantissimo ko contro il Sassuolo. Sarebbe dovuta essere una giornata per avvicinare il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions League, ma così non è stato.

I rossoneri hanno fornito una prestazione alquanto deludente. E’ arrivato il solito gol di Domenico Berardi e poi l’espulsione di un ingenuo Fikayo Tomori che ha di fatto chiuso la partita. Il Milan non ha saputo reagire e nessuno è riuscito a trascinare il gruppo. Ci ha provato il solito Pavlovic, ma non è bastato. Hanno deluso, ancora una volta, tutti gli attaccanti, ma anche la prestazione di Rabiot non è stata formidabile

Ora, c’è chi tema la mancata qualificazione in Champions League. Stasera, dopo la partita della Roma contro la Fiorentina ne sapremo di più, ma nel frattempo Massimiliano Allegri cerca di gettare acqua sul fuoco e di provare a ritrovare la propria squadra, che tanto bene aveva fatto all’andata.

Milan, sorpresa Modric: in panchina contro l’Atalanta

Ieri è mancato il leader carismatico, Luka Modric. Ardon Jashari non è riuscito a sostituirlo degnamente e da una sua palla persa è nato il gol del vantaggio neroverde. Lo scorso 27 aprile, il croato è finito sotto i ferri:

“Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono di circa 5/6 settimane“. E’ quanto il club rossonero faceva emergere pochi giorni fa.

Oggi, però, ci sono novità importanti: secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni (magari già domani) l’ex Real Madrid sarà a Milanello per stare vicino alla squadra. Modric è intenzionato a essere accanto ai propri compagni in questo momento complicato.

Il croato dovrebbe così andare in panchina come sostenitore già contro l’Atalanta. Ma c’è un obiettivo, quello di rientrare prima di fine campionato. Un obiettivo importante e ambizioso, visti i tempi di recupero stimati, ma per Luka Modric nulla è impossibile. Il Milan ha bisogno terribilmente del suo leader per non gettare via tutto. La Champions League è troppo importante.